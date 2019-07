Constructie Samen Kansrijk lijkt op Lawei-debacle

Publicatie: do 11 juli 2019 11.00 uur

DRACHTEN - Fractievoorzitter Yntze de Vries van de Eerste Lokale Partij (ELP) is op zijn hoede bij het project Samen Kansrijk. Vijf scholen voor speciaal onderwijs moeten op een campus plek krijgen, maar de kosten lijken bij voorbaat te stijgen. "De school als bouwmeester met een blanco cheque. Dit lijkt op de dramatische constructie met de Lawei", mopperde De Vries.

De bouw is, na kritiek uit de wijk Vrijburgh waar de campus moet komen, uitgesteld. Een andere locatie wordt momenteel onderzocht. De leerlingen blijven hierdoor langer in hun verouderde gebouwen zitten. De kosten zouden bovendien negen miljoen euro hoger uitvallen, dan de vijftien miljoen die in eerste instantie was beoogd. Dat is recentelijk bekend geworden.

D66 en ChristenUnie hadden een motie klaar staan om toch vaart in het proces te houden. Zij voorzien namelijk problemen voor de gezondheid en het leerproces. Met de motie hoopten ze te bewerkstelligen dat het college zo snel mogelijk met een voorstel, inclusief financiële dekking komt voor de realisatie van Samen Kansrijk, zodat de bouw niet hoeft te worden uitgesteld.

Met een nieuwe afweging van de ambities en bezuinigingen in september komt mogelijk ook Samen Kansrijk weer op tafel.