Bezuinigingen Smallingerland opnieuw tegen licht

Publicatie: wo 10 juli 2019 16.30 uur

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders moet opnieuw kijken naar beoogde bezuinigingen en ambities. Zowel oppositie- als coalitiepartijen hebben aangegeven het niet acceptabel te vinden dat flink wordt bezuinigd op regelingen voor bijvoorbeeld minima, ouderen en cultuur terwijl er aan de andere kant miljoenen worden uitgetrokken voor de nieuwbouw van het zwembad, citymarketing en de cultuuromslag binnen de organisatie.

In september moet er een nieuwe integrale afweging worden gemaakt met het doel om de novemberbegroting sluiten te krijgen. ,,Mei dizze diskusje yn ‘e efterholle kin it hast net misgean, soene jo sizze”, reageerde FNP’er Durk Oosterhof. De partijen waren met name overrompeld door het slechte financiële perspectief van Smallingerland, die pas laat aan de raad bekendgemaakt is. Verschillende partijen gaven aan dat er nog eens goed nagedacht moet worden over forse investeringen, die het collega naast ingrijpende bezuinigingen overweegt.

,,Wij willen de kerntaken van de gemeente graag eens goed tegen het licht houden”, gaf CDA’er Karin van der Velde aan. Fractievoorzitter Ron van der Leck van D66 vroeg in eerste instantie om een moment van stilte in acht te nemen. ,,Nodig om het sociale gezicht van de gemeente te herdenken. Met name van PvdA, FNP en GroenLinks hadden we anders verwacht.” Hij somde vervolgens bezuinigingen op regelingen op zoals het kindpakket, huishoudelijke hulp en begeleid vervoer. In de perspectiefnota staat zelfs dat ambtenaren in het vervolg hun eigen bakje koffie moeten betalen. Daar tegenover forse investeringen in citymarketing en de eigen dienstverlening van de gemeente. ,,Hoe kan je?”.

,,Vroeger stond de burger centraal. Nu stenen en marketing. Alleen als je de ballon doorprikt, ruik je de gebakken lucht. Veel keuzes raken juist de zwaksten in de samenleving. Een domme gedachte en een onbetrouwbare uitstraling, als je dan miljoen steekt in de cultuuromslag”, vindt fractievoorzitter Jouke de Jong van ChristenUnie. CDA’er Van der Velde was het met hem eens. ,,En de burger verbijsterd achterlaten. De inwoner staat niet meer centraal, de portemonnee van de inwoners wel.”

Maar niet alleen de oppositie was hard in haar oordeel. ,,In de keuzes in de perspectiefnota kunnen wij ons niet vinden”, gaf VVD-voorman Sipke Hoekstra aan. ,,Er gaat minder geld naar cliënten, maar wel meer naar zorginstanties. Dat is niet meer haalbaar.” Hij toonde zich net als de ELP kritisch op andere grote beoogde uitgaven. Peter Lesterhuis van GroenLinks ging zelfs een stapje verder. ,,Bezuinigingen die op korte termijn doelmatig lijken, kunnen grote gevolgen in de tokeomst hebben”, wijst hij richting beoogde kortingen die de zwaksten in de samenleving voor de kiezen krijgen.

Wethouder Eric ter Keurs kan met de inbreng terug naar de tekentafel. Hij gaf echter wel een waarschuwing af. ,,Wat niet van tafel kan is ons structureel tekort. We willen zo breed mogelijk gedragen keuzes en voorstellen. Maar doorschuiven naar september is toch zonde van de tijd.”