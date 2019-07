Auto rijdt gewicht van 400 kg van tractor

Publicatie: wo 10 juli 2019 16.00 uur

GARYP - Een automobiliste is woensdag op de Skepersloane bij Garyp in botsing gekomen met een tractor. Omstreeks 14.45 uur wilde de bestuurder van de tractor de weg oprijden vanuit een weiland. De bestuurster kwam op dat moment aangereden en kwam vervolgens in botsing met de tractor die al een stukje op de weg stond. Een contragewicht van 400 kilogram aan de voorzijde van de tractor werd geramd, schoot los en kwam 15 meter verder op de weg tot stilstand.

De auto raakte door de aanrijding total loss. De bestuurster kwam met de schrik vrij. Er is nog wel een ambulance ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

