Hondenpoep op de ramen in de Twee Gebroeders

Publicatie: wo 10 juli 2019 14.10 uur

LEEUWARDEN - Twee buren aan de Twee Gebroeders in Drachten gaan al heel lang bepaald niet gebroederlijk met elkaar om. De ene buur (59) zat woensdag tegenover politierechter Bauke Jansen omdat hij op 31 maart vorig jaar bewust op zijn buurman zou zijn ingereden. De buurman was bezig schuttingpalen uit zijn auto te laden. Meestal gaan dit soort conflicten ook over de plek van de erfafscheiding, aan de Twee Gebroeders is dat niet het geval.

Inrit geblokkeerd

De buren steggelen al tijden over parkeerplekken. De buurman die voor de rechter moest verschijnen had een tijdlang drie auto’s voor de deur: zijn eigen auto, die van zijn vriendin en de wagen van zijn stiefzoon. Met drie auto’s achter elkaar zou de inrit van de andere buurman – deels- geblokkeerd worden. Het conflict liep in de loop der tijd hoog op en – volgens de buurman die zou zijn aangereden - het middel van intimidatie werd niet geschuwd.

Poep op de ramen

Op de zitting zei de man, bij de toelichting van zijn schadevergoeding, dat er bij hem en zijn gezin hondenpoep op de ramen was gesmeerd en dat ze stukjes prikkeldraad in de tuin hadden gevonden. Hij wou 1000 euro smartengeld omdat het probleem nog steeds niet is opgelost en hij zich onveilig voelt. De rechter attendeerde hem erop dat het vragen om een schadevergoeding de situatie er niet beter op zal maken. ‘Het kan olie op het vuur zijn’. ‘Ik denk dat het niet slechter kan’, reageerde de buurman.

Bemiddeling van de burgemeester

De gemeente zette alles in het werk om de situatie tot een oplossing te brengen. Bemiddeling van de burgemeester en zelfs de officier van justitie mocht niet helpen. Volgens de buurman die niet terechtstond had de burgemeester gesuggereerd dat een van de buren of desnoods beide buren maar moesten verhuizen. ‘Dat laatste zou erg drastisch zijn’, reageerde Jansen.

Autospiegel tegen elleboog

Het Openbaar Ministerie had de zaak in eerste instantie geseponeerd. Er was onvoldoende bewijs, het was het woord van de verdachte tegen dat van de buurman. Die legde zich er niet bij neer en spande bij het gerechtshof in Leeuwarden een zogeheten artikel12-procedure aan. Het hof besliste dat het OM de Drachtster alsnog moest vervolgen voor mishandeling. De buurman had indertijd bij de politie verklaard dat de verdachte bewust met de autospiegel tegen zijn elleboog was gereden. Even daarvoor, terwijl de verdachte aan kwam rijden, had de buurman een schuttingpaal op de weg gelegd, waarschijnlijk om te voorkomen dat de buurman zijn auto daar zou parkeren. De verdachte was over de paal gereden en hij had de auto ook nog eens in de achteruit gezet. ‘Daar spreekt de irritatie wel uit’, stelde Jansen.

Geen getuigen gehoord

Er waren camerabeelden van het incident, maar het moment suprême, de aanrijding, was daarop niet te zien. Er waren wel degelijk getuigen – de vrouw van de verdachte en een overbuurman - maar die waren niet door de politie gehoord. En dus was de situatie in feite exact dezelfde als toen de buurman in april aangifte had gedaan en het OM besloot tot seponering. Officier van justitie Liselotte de Vroome kwam dan ook tot dezelfde conclusie als de collega die in april de zaak had geseponeerd: er was onvoldoende bewijs om de Drachtster te veroordelen voor het mishandelen van de buurman. Een vrijspraak dus. De rechter dacht er ook zo over. ‘Voor een strafrechtelijke veroordeling is meer bewijs nodig’, zei Jansen.