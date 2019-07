Klap met bierfles na breken pink bij cafÃ©ruzie

Klap met bierfles na breken pink bij caféruzie

Publicatie: wo 10 juli 2019 11.00 uur

LEEUWARDEN - Een klap met een bierfles tijdens een caféruzie leverde een 51-jarige inwoner van Haulerwijk woensdag een werkstraf op van 60 uur. Rechter Gustaaf Wijands oordeelde dat de Haulerwijker ‘te extreem’ had gereageerd. De man kreeg op 27 maart onenigheid met een kennis in een café in Drachten. De ruzie ging over het betalen van de drankrekening. In eerste instantie werd de boel gesust door de uitbater van het café, maar even later barstte het toch weer los.

‘In elkaar geschopt’

De Haulerwijker beweerde dat het latere slachtoffer zijn hand had gepakt en zijn pink had gebroken. Hij zag geen andere uitweg dan de andere man met een bierfles op het voorhoofd te slaan. Volgens de verdachte was alom bekend dat de man die zijn pink brak zeer agressief kan worden als hij alcohol op heeft. ‘Ik moest mezelf verdedigen, anders had hij mij in elkaar geschopt’.

‘Blijvend letsel’

De Haulerwijker was de enige die met verhaal van de gebroken pink kwam. Getuigen hadden niks gezien, alleen dat de man een tik met een Amstelflesje uitdeelde. De Haulerwijker bleef volhouden dat hij was mishandeld, hij zou nog altijd last hebben van de pink. ‘Ik heb blijvend letsel’, zei hij. Officier van justitie Gerard Veenstra vond dat de man niet aannemelijk kon maken dat hij daadwerkelijk was mishandeld.

Te extreme reactie

Maar zelfs al zou zijn pink wel zijn gebroken, dan was de uithaal met de bierfles volgens de officier een veel te extreme reactie. Veenstra zag wel in dat het slachtoffer zich ook niet onbetuigd had gelaten. Hij eiste een werkstraf van 60 uur. De rechter ging daarin mee. Ook hij vond dat er geen sprake kon zijn van noodweer. ‘Uw reactie was buiten verhouding’, stelde Wijnands.