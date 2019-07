Overlastgevende Drachtster (51) steelt hond

Publicatie: di 09 juli 2019 12.50 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige inwoner van Drachten bezorgde de politie vorig jaar handenvol werk. Omdat de man voor veel overlast zorgde had hij al een gebiedsverbod voor het centrum van Drachten gekregen. Dat verbod overtrad hij viermaal in een paar weken tijd. Verder maakte hij zich schuldig aan winkeldiefstallen en werd hij verdacht van twee inbraken. Bij een van die inbraken, op mei vorig jaar in een woning aan de Alferhof in Drachten, had de man een hond gestolen.

‘Vervelende feiten’

Dinsdag moest de Drachtster zich bij de rechtbank in Leeuwarden melden. De man kwam niet opdagen, hij verblijft in het buitenland. Officier van justitie Rigje van der Heide eiste voor de lange lijst aan wat zij ‘vervelende feiten’ noemde acht maanden cel. De Drachtster werd verdacht van diefstallen bij de H&M en de Media Markt in zijn woonplaats. In Buren op Ameland zou hij medio mei vorig jaar hebben ingebroken in de personeelsverblijven van een camping.

Filmpje op Instagram

Een paar dagen later fietste de Drachtster in zijn woonplaats op een mountainbike die van het eiland was gestolen. In juni verscheen er een filmpje op Instagram waarin de man een agent uitschold voor ‘homo’ en ‘flikker’. Het meest in het oog springende feit uit de hele reeks was de diefstal van een hond uit een woning aan de Alferhof, in de nacht van 20 op 21 mei. De Drachtster had tegen de politie gezegd dat hij er niets mee te maken had.

Werk en woning verloren

Een buurman had glasgerinkel gehoord en even later de Drachtster met de hond, een kruising tussen een husky en een Duitse herder, zien lopen. De verdachte had ooit bij de eigenaar ingewoond, met wie hij later ruzie had gekregen. Hij was dakloos geraakt nadat hij zijn werk en zijn woning had verloren. Volgens zijn advocaat werkt hij momenteel in Frankrijk en zou hij in Zwitserland wonen.

De Leeuwarder rechtbank doet op 23 juli uitspraak.