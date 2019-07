Auto in botsing met fietsster in Drachten

Publicatie: di 09 juli 2019 09.49 uur

DRACHTEN - In Drachten is dinsdagmorgen rond 8.30 een fietsster in botsing gekomen met een auto. Dit gebeurde op de kruising van het Oud Ambacht met de Schuitmakerswal. De fietsster kwam van rechts, maar werd vermoedelijk over het hoofd gezien door de automobilist.

Het jonge meisje op fiets kwam met de schrik vrij. Wel is de fietsster door het ter plaatse gekomen ambulance personeel nagekeken. Voor de schrik krijg zij van de hulpverleners een troostbeertje. Hierna kon zij, samen met haar ouders, haar weg weer vervolgen.

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De auto raakte door het ongeval licht beschadigd.

