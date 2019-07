Burgum: AZC-school na zomer in Noardburgum

Publicatie: ma 08 juli 2019 20.00 uur

BURGUM - Zo'n 60 kinderen van het AZC in Burgum gaan na de zomervakantie hun lessen volgen in schoolgebouw van OBS De Oerstek in Noardburgum. De kinderen zullen met taxibusjes heen en weer gebracht worden. Het betreft een tijdelijke oplossing totdat de AZC-school definitief een plekje krijgt in de oude clubgebouw van VV Bergum. Deze is aangekocht door de Tytsjerksteradiel.

De school, met de naam Papilio, was tot op heden gevestigd op het terrein van het asielzoekerscentrum. Met de nieuwbouw van het AZC kan het schoolgebouw daar niet blijven staan. Een deel van het gebouw is bovendien in zeer slechte staat. Daarom heeft de gemeente deze tijdelijke oplossing bedacht.

Het schoolgebouw van De Oerstek kwam vrij omdat de school in het nieuwe schooljaar samengaat met de basisschool CBS Immanuel. Dorpsbewoners zijn vorige week met een brief geïnformeerd over het nieuws.