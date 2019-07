Houten kunstwerk beschadigd door brand

Publicatie: ma 08 juli 2019 19.36 uur

DRACHTEN - In Drachten is door een brand een houten kunstwerk beschadigd geraakt. Het kunstwerk staat in het bosje tussen de Noorderdwarsvaart en de Uthof. Buurtbewoners wisten met emmers erger te voorkomen.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft het smeulende houtwerk nageblust. Brandstichting wordt niet uitgesloten.