Inbraken in caravans in Drachten

Publicatie: ma 08 juli 2019 14.55 uur

DRACHTEN - Het afgelopen weekend is er bij drie caravans in Drachten ingebroken. In alle gevallen stond de caravan op het erf van de eigenaar. De caravans stond in de omgeving Drachten centrum en oost.

De dader(s) klommen via een raam de caravans binnen om vervolgens via de deur weer te vertrekken. De buit was volgens de politie nihil. Wel roepen ze op geen waardevolle spullen in de caravan te leggen.