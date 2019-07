Lege wietplantage levert werkstraf op

Publicatie: ma 08 juli 2019 14.01 uur

LEEUWARDEN - Het hebben van een hennepkwekerij is strafbaar, ook als er geen wietplanten in staan en de kwekerij nog niet in bedrijf is geweest. Een 50-jarige inwoner van Drachten die medio september vorig jaar in verschillende ruimtes van een woning aan de Barte alle noodzakelijke voorbereidingen had getroffen om wiet te gaan telen, is maandag door politierechter Nynke Vlietstra bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur.

Voorwaardelijke werkstraf

Om te voorkomen dat de Drachtster gedurende de proeftijd – van twee jaar- weer in de verleiding komt om iets illegaals op te zetten, legde de rechter ook nog een voorwaardelijke werkstraf op van 60 uur. De politie kreeg in juni vorig jaar een tip binnen dat in de rijtjeswoning aan de Barte een wietplantage zat. Op 18 september volgde een inval in de woning.

Bedrading nog niet aangesloten

In verschillende ruimtes werd apparatuur aangetroffen – assimilatielampen, een afzuiginstallatie, een hydrometer- en spullen zoals plantenpotten en groeimiddel, die daar duidelijk maar voor één doel stonden: om hennep te kweken. Een illegaal afgetapte stroomleiding voor de wietplantage was ook al aangelegd. De bewoner zei tegen de politie dat de plantage nog niet af was, de boel moest nog worden aangesloten.

‘Bijna kant en klaar’

De man had duizenden euro’s schuld, zijn bedrijf was in 2012 failliet gegaan. Hij wilde zo wat extra’s verdienen om zijn schulden op te lossen. In februari vorig jaar was hij begonnen met het bouwen van de kwekerij. Die was volgens officier van justitie Tjerk Buma ‘bijna kant en klaar’. De kwekerij had een capaciteit van zo’n 130 plantjes. De officier eiste een werkstraf van 100 uur waarvan 60 voorwaardelijk. De rechter rechter nam de eis over. Zij hield er rekening mee dat de Drachtster een blanco strafblad had.