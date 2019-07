Goed weidevogelseizoen in Anjumer Kolken

Publicatie: ma 08 juli 2019 13.30 uur

ANJUM - ,,Nog nooit heb ik hier rond deze tijd zoveel weidevogels gezien’’, zegt boer Johan Brandsma uit Anjum. Hij heeft één van de drie plasdrassen aangelegd in de Anjumer Kolken. Zowel mozaïekregisseurs Simke Zijlstra en Tamme Visser als nazorger Lút Meinsma zijn ervan overtuigd dat het werkt.

Volgens Tamme Visser (55) uit Anjum is het vooral bijzonder dat er weer kluten in dit gebied zijn. ,,Die heb ik hier nog nooit gezien en ik ben hier sinds mijn twaalfde jaar al aan het ‘aaisykjen’. Nu broeden er in elk geval drie paartjes in De Kolken.’’ Er is volgens Visser veel veranderd door de jaren heen. ,,Vroeger was het hier veel drassiger. Dan kwamen we helemaal onder de modder thuis. Nu kunnen we bij wijze van spreken de ‘sneinse pronk’ aan’’, vertelt Visser. Hij is dan ook blij met de plasdrasgebieden van de boeren en het Fryske Gea. Hier kunnen de weidevogels rusten en eten.

,,Vocht is alles. Die plasdrassen hebben echt toegevoegde waarde. Daarbij is het wel van belang dat de plasdras percelen zo lang mogelijk nat gehouden worden’’, stelt Lút Meinsma uit Nes (D), een vogelliefhebber in hart en nieren.

Allebei maken ze deel uit van de Vogelwacht Anjum en omstreken. Een gezellig ploegje van zo’n tien mensen dat aan de hand van de app van de BFVW (Bond Friese VogelWachten) aan nazorg en alarmtellingen doet. Dat de regels van het ‘aaisykjen’ zijn aangescherpt vonden ze eerst wel jammer, maar de vele verschillende vogels op het land maken alles weer goed. ,,Normaalgesproken daalt het aantal weidevogels gedurende het seizoen, maar dit jaar neemt het toe. Dit heeft denk ik te maken met het koude, droge voorjaar.’’

Ook boeren enthousiast

Vooral de grutto (skries) en scholekster (strânljip of bûnte liuw) zijn veel gesignaleerd in de weilanden van de Anjumer Kolken. Het aantal scholeksters is zelfs bijna verdubbeld. En dat de kluut hier weer nestelt is bijzonder te noemen. Het late broedseizoen heeft wel gevolgen voor de boeren. ,,We hebben alle boeren in de omgeving gevraagd om het maaien van bepaalde percelen tot 1 juli uit te stellen zodat de vogels de kans krijgen daar te broeden en hun jongen groot te brengen. Er was niemand die daar moeilijk over deed’’, zegt gebiedscoördinator Reinskje Brandsma van het Agrarisch Collectief Waadrâne, de coöperatie die zich onder andere inzet voor de bescherming van boerenlandvogels.

Het valt Tamme Visser op dat ook de boeren enthousiast zijn dat het hier zo goed gaat met de weidevogels. ,,Zij krijgen hier wel een vergoeding voor, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat. Daar doen we het met z’n allen voor. We hopen dat we volgend jaar dankzij alle maatregelen nóg meer weidevogels zullen zien en dat deze trend zich voortzet.’’