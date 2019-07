Politie zoekt eigenaar fiets in Dokkum

Publicatie: zo 07 juli 2019 21.50 uur

DOKKUM - In Dokkum is de politie op zoek naar iemand die zijn of haar fiets kwijt is. Zij troffen in de nacht van zaterdag op zondag een fiets aan in de buurt van de wijk Hoedemakerspolder in Dokkum.

De eigenaar van de fiets kan zich melden op het politiebureau van Dokkum. Het is nog niet bekend of deze fiets van diefstal afkomstig is.