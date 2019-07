'Steek miljoenen cultuuromslag in sociaal domein'

Publicatie: zo 07 juli 2019 16.30 uur

DRACHTEN - SP, D66 en ChristenUnie hebben vorige week dinsdag een voorstel gedaan om de investeringen die worden gedaan in de cultuuromslag bij de dienstverlening van gemeente Smallingerland te steken in het tekort op het sociaal domein. Het amendement kreeg geen meerderheid.

Gemeente Smallingerland steekt, verspreid over meerdere jaren, zo’n acht miljoen in het verbeteren van haar dienstverlening. "Wij vinden het onacceptabel dat het college ruim acht miljoen euro wil gaan steken in het verbeteren van de dienstverlening en dat daarvan de consequentie is dat er zes miljoen op het sociaal domein wordt bezuinigd. Over de rug van diegenen die de hulp van onze samenleving het hardst nodig hebben", verklaarde fractievoorzitter Ron van der Leck van D66.

Wethouder Eric ter Keurs ontraadde het voorstel. "Ten eerste is in het amendement sprake van het dekken van een structureel probleem met eenmalig geld, wat wij niet toejuichen. Ten tweede is dit een herhaling van de discussie en het besluit dat u heeft genomen in de raad van 28 mei. Om die discussie te heropenen, lijkt ons niet opportuun." De partijen zien het anders. "Wij zien wel degelijk een mogelijkheid om door het schuiven van budgetten het sociaal domein te beschermen", aldus SP’er Ramon Vos.

Uiteindelijk kregen de drie partijen bij de stemming over de jaarstukken van 2018 alleen het CDA nog mee en dat betekent dat er geen meerderheid voor het amendement werd gevonden. De partijen dienden eenzelfde voorstel in bij de concernrapportage van 2019. Dit besluit is, omdat de technische haalbaarheid van een ander amendement moet worden onderzocht, een week uitgesteld. De kans is niet groot dat er dan bij de stemming ineens wel een meerderheid wordt gevonden, maar zekerheid is er pas met de klap van de hamer.