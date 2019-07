Verbinden & verduurzamen op Welcome to The Village

Publicatie: zo 07 juli 2019 13.10 uur

LEEUWARDEN - Futuristische kroketten, een eeuwenoude eetcultuur en liters speciaalbier op Welcome to The Village. Van vrijwilliger tot restauranthouder, leren van oude eetculturen en bestellingen plaatsen op afstand. Welcome to The Village presenteert vandaag haar voedselprogramma, wederom vol mooie verhalen, innovatie en met het oog op een eerlijke en houdbare voedselketen.

In het voedselprogramma van Welcome to The Village staan verbinding en verduurzaming centraal. Areej Cuisine laat de bezoeker kennismaken met de Syrische keuken en in de Krokettenclub wordt de ambachtelijke kroket geëtaleerd. Daarnaast vragen we ons af hoe we van een broodje poep een smakelijk onderwerp kunnen maken. De zevende editie van Welcome to The Village vindt plaats van 18 tot en met 21 juli in recreatiegebied de Groene Ster, de kaartverkoop is gestart.

Krokettenclub

In de Krokettenclub, dé ontmoetingsplek van het festival, komen twee belangrijke onderdelen voor een goed feestje samen; heerlijk bier en lekkere snacks! Leeuwarder speciaalbiercafé De Markies en mede-initiatiefnemer van De Snackbar van de Toekomst - het thema van vorig jaar - slaan de handen ineen om de kroket, een icoon uit de snackgeschiedenis, centraal te stellen. De ambachtelijk gemaakte kroketten van krokettenkoning Rien Prinsen worden in de Krokettenclub gecombineerd met de lekkerste speciaalbieren van De Markies en gepresenteerd op zogenaamde bierbostelbroodjes; bijzondere broodjes gemaakt van het moutrestant dat achterblijft na het brouwen van bier.

Areej Cuisine

Dit jaar verwelkomt het festival een eetcultuur uit één van de oudste beschavingen van de wereld; Syrië. Alle ingrediënten, recepten en bereiding hebben een achtergrond, ze vertellen een verhaal. Is eten de ziel van een cultuur? Waarom eet de één met een vork en de ander met stokjes; en sinds wanneer? Waarom zit een deel van de wereld op een stoel aan tafel en een ander deel in een kring?

Islam Richie is drie jaar geleden samen met zijn vrouw Areej als nieuwkomer naar Nederland gekomen en werd vrijwilliger bij Welcome to The Village. Islam en Areej zijn hier door hun gezamenlijke liefde voor koken een cateringbedrijf begonnen. Met restaurant Areej Cuisine laten ze ons kennis maken met hun ingrediënten, recepten, technieken en bereidingswijzen. Misschien kunnen we onze eetculturen over en weer verrijken; of gewoon met elkaar aan tafel zitten voor de dagelijkse kost.

Testen

Ook wordt er volop geëxperimenteerd op het festival: zo test Pacombi in samenwerking met Innofest een nieuwe isolerende statiegeldbeker en probeert BramR een betaalsysteem uit waar bezoekers op afstand hun bestelling kunnen doorgeven. Op DORP wordt al in de week voorafgaand aan het festival hard gewerkt aan oplossingen voor diverse vraagstukken; hoe maken we van een broodje poep een smakelijk onderwerp en wat is de oplossing voor al die kauwgumrestanten op straat? Is herkauwen een optie?

Foodtrucks

Naast de krokettenclub heeft een variatie aan foodtrucks hun weg naar de menukaart weer gevonden dit jaar. Crepes, kaas, hotdogs en wafels, alle klassiekers duiken dit jaar vol genoegen je maag in, om daar lepeltje-lepeltje te liggen met nieuwe smaken van DOOZO, Brownies&Downies en Banhs&Coffee.

Over Welcome to The Village

Welcome to The Village vindt plaats van 18 t/m 21 juli 2019 in recreatiegebied de Groene Ster, bij Leeuwarden. Naast (podium)kunst is er ook dit jaar ruim aandacht voor innovatie, wordt er met maatschappelijke partners aan het handgemaakte festival gewerkt en is lekker én logisch eten prioriteit.