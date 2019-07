Relaxen op 13e editie MadNes Ameland

Publicatie: zo 07 juli 2019 10.10 uur

NES (AMELAND) - Het surf- skate en muziekfestival MadNes op het Noordzeestrand bij Nes op Ameland trok dit weekend ongeveer 5000 bezoekers. Al ruim van tevoren was de 13e editie van het festival uitverkocht.

Dit jaar was het een stuk frisser op het strand dan in 2018, toen MadNes zonnig en warm verliep. Er stond dit weekend een stevige wind op de Noordzee wat weer gunstig was voor de strandactiviteiten. Op deze 13e editie konden bezoekers ook weer relaxen op het strand. In een hangmat of languit luisteren naar muziek. Voor iedere bezoeker waren er volop activiteiten. In diverse tenten traden verschillende artiesten op.

Nieuwe activiteiten waren een bubbelbad in het zand en een drijvende bar. De organisatie probeert iedere editie iets nieuws uit om het festival aantrekkelijk te houden voor het publiek. MadNes blijft in de toekomst een kleinschalig festival tot 5000 bezoekers. Juist door de kleinschaligheid ontstaat er een intieme sfeer.

Ook werd er dit jaar voor het eerst een circulair rioolwater systeem ingezet om het toiletwater te kunnen hergebruiken. Het water dat bezoekers van MadNes doorspoelen na een toiletbezoek zal weer worden hergebruikt. Het gezuiverde water wordt onder meer gebruikt om verse muntthee mee te kunnen maken.

MadNes op Ameland duurt nog tot en met zondag.

