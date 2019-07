Drakenbootrace 2019 Dokkum

Publicatie: za 06 juli 2019 22.50 uur

DOKKUM - Zaterdagavond heeft team Admiraalroeiers net als de afgelopen drie jaar de drakenbootrace in Dokkum gewonnen. Echter was er dit jaar ook een categorie voor kleine drakenboten met acht personen, waarbij het team Dok 74 winnaar werd.

De drakenbootrace die deze keer werd gehouden in het Kleindiep, werd voor de vierde maal in Dokkum georganiseerd. Aan de race deden 18 teams uit Dokkum en omgeving mee. Elk team bestond uit 8 of 16 peddelaars en een trommelaar. Nadat de teams instructie hadden gekregen en een kleine proefvaart hadden gemaakt, maakten de teams zich klaar voor de wedstrijd.

Elk team moest twee keer roeien in de voorrondes. De vier snelste teams van biede categoriën mochten roeien voor de kwartfinales. Bij de grote boot moest het team Admiraalroeiers het in de finale opnemen tegen het T.Team en wist als eerste over de finish te komen.

Voor de kleine boot was de finale tussen het team Dok 74 en het team Shoeby Trotters uit Leeuwarden. Het team Dok 74 won daarbij de race.

FOTONIEUWS