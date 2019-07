CvK opent nieuwe showroom Meubelfabriek Westra

Publicatie: za 06 juli 2019 18.25 uur

BURGUM - Vrijdag bracht de Commissaris van de Koning drs. Arno Brok een werkbezoek aan de enige meubelfabriek van Friesland in Burgum. Hij werd ontvangen door burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel en het echtpaar Westra. Daarna was een ontvangst van mede-eigenaar heer S.H. Brinkman en de naaste familie van beiden.

Oorsprong en toekomst

Vervolgens werden er gesprekken gevoerd over het ontstaan van het bedrijf in Burgum en de toekomstvisie van het bedrijf. De vele facetten als duurzaam werken en vooral ook sociaal duurzaam werken spraken de heer Brok zeer aan. De Commissaris van de Koning deed de officiële opening van de geheel nieuwe showroom.

Open fabriek

Deze nieuwe showroom is in oppervlakte verdubbeld en heeft net als in een restaurant het “open keuken” idee. Zodat klanten vanuit de showroom door grote glazen puien zo de fabriek in kunnen kijken en het hele proces kunnen zien. Van ruw hout in de stelling, het zagen en schaven naar lijmen in de persstraat en het schuren van de tafelbladen.

Complete collectie

Het aan het werk zien van de vakmensen die van ruwe massieve eiken balken de mooiste meubels maken maakt deze showroom een 2.0 beleving. Alle topmodel tafels staan op een rode loper uitgestald. Waarbij de combinatie met de nieuwe stoelcollectie 2019 het geheel compleet maakt.

Duurzaamheid

Het programma ging door met een rondleiding door de enige meubelfabriek van Noord-Nederland waar dagelijks met massief hout wordt gewerkt. Brok was zeer onder de indruk van het ambachtelijke vakwerk. Hoe de houten tafels en kasten worden gemaakt en van de werkwijze waarop het bedrijf met mensen werkt met een beperking. Maar ook de visie van duurzaam werken van ledverlichting tot het circulaire ondernemen van het hergebruik van afvalhout sprak Brok aan.

Het bezoek van Brok samen met de burgemeester Gebben werd afgesloten met een gesprek met de vele werknemers die werkzaam zijn in het bedrijf. De afsluiting van de dag was het maken van een bedrijfsfoto samen met alle werknemers, Commissaris van de Koning en de burgemeester. Voor wie ooit of misschien nog nooit een keer in de meubelfabriek is geweest in Burgum, is dit het moment om een keer binnen te stappen en de nieuwe collectie en vernieuwde showroom te bewonderen.

Voor meer informatie en openingstijden kijk op: www.meubelfabriekwestra.nl

