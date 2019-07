15.000 bezoekers voor zwembad De Sawn Doarpen

Publicatie: za 06 juli 2019 11.25 uur

GYTSJERK - Zwembad De Sawn Doarpen in Gytsjerk ontving vrijdagochtend de 15.000e bezoeker van 2019. Het zwemseizoen kwam dit jaar door een koele start wat langzaam op gang. Door de warme juni-maand haalde het zwembad de mijlpaal toch nog sneller dan verwacht.

Richard Dijkstra en Karin Talsma werden als 15.000e bezoekers in het zonnetje gezet door Stichting Swim! en kregen een taart en een bos bloemen aangeboden. Het stel kwam nietsvermoedend langs om een duik te nemen in het buitenbad. Het was hun allereerste bezoek aan het zwembad en ze waren aangenaam verrast door deze leuke gebeurtenis.