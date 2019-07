Leidingbreuk zorgt voor waterstoring in Drachten

Publicatie: vr 05 juli 2019 23.24 uur

DRACHTEN - Door een leidingbreuk is er vrijdagavond aan de Brouwerssingel in Drachten een storing ontstaan in het waterleiding-net. Door de storing hadden zo'n 60 huishoudens geen druk op de waterleiding.

Waterbedrijf Vitens is ter plaatse gekomen om de lekkage te verhelpen en heeft ook een grasveld met lint afgezet. Volgens de website Waterstoring zal de lekkage rond 00.45 uur zijn opgelost.

