Coniferenbrand aan Houtlaan in Drachten

Publicatie: vr 05 juli 2019 23.22 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest vrijdagavond om 22.47 uur uitrukken voor een brand aan de Houtlaan in Drachten. Het bleek dat er een coniferenhaag in brand te staan. Na aankomst van de brandweer was de brand snel geblust.

FOTONIEUWS