Zonnig kampioenenfeest in Drachten

Publicatie: vr 05 juli 2019 19.45 uur

DRACHTEN - Op het Museumplein in Drachten werden vrijdagmiddag de Smallingerlandse kampioenen gehuldigd. Van boogschutters tot turners, alles kwam voorbij op de feestelijk middag gepresenteerd door Johannes Rypma.

Het Kampioenenfeest Smallingerland is bedoeld voor alle sporters, individueel of in teamverband, die in het afgelopen seizoen kampioen zijn geworden. De eerste medaille werd uitgereikt Jan Rijpstra, de burgemeester van Smallingerland.

Behalve het uitreiken van de medailles waren er ook demonstraties op het plein. Onder andere kersverse wereldkampioen kickboksen Robin Ciric gaf een demonstratie. En natuurlijk kwam Johannes Rypma niet alleen presenteren, maar trad hij ook nog even op. De middag werd afgesloten met een groepsfoto.

FOTONIEUWS