Stijging woninginbraken Noordoost Friesland

Publicatie: vr 05 juli 2019 15.17 uur

BURGUM - De afgelopen drie weken is er een stijging geweest in de (poging tot) woninginbraken in Noordoost Friesland. Er worden ingebroken in woningen in Buitenpost, Burgum, Damwâld, De Westereen, Dokkum en Twijzelerheide.

Volgens de politie ging het in alle gevallen om vrijstaande- en hoekwoningen, die vermoedelijk in de late avonduren of nachtelijke uren zijn bezocht. De buit betrof met name geld en sieraden. Bij één inbraak werd ook een auto buitgemaakt.