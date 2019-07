Bespugen agent â€˜laagste vorm van beledigingâ€™

Bespugen agent ‘laagste vorm van belediging’

Publicatie: vr 05 juli 2019 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 59-jarige inwoner van Drachten die een agent in burger in het gezicht spuugde, moet daarvoor een maand naar de gevangenis. De politieman had de Drachtster op 30 maart aangehouden nadat deze bij de Action in Heerenveen koeken en Snickers probeerde te stelen. De agent zag dat de winkeldief zich verdacht gedroeg en sprak hem aan. De Drachtster maakte de politieman uit voor ‘homo’, ‘racist’ en ‘fascist’.

Klinkklare beledigingen oordeelde politierechter Tom Wiersma. Net als officier van justitie Douwe Freerk Osinga tilde de rechter het zwaarst aan het spugen. ‘Het schelden is vervelend, maar het meest vervelende is da je bespuugd wordt’. De officier noemde het ‘een van de laagste vormen van belediging’. De Drachtster had op 2 februari bij het Kruidvat in Heerenveen een paar muesli-repen gestolen. De man heeft vaker diefstallen gepleegd.