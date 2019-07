Lokale aannemer aan de slag met Stationskwartier

Publicatie: vr 05 juli 2019 12.00 uur

HURDEGARYP - Het vernieuwen van het Stationskwartier in Hurdegaryp is door de gemeente Tytsjerksteradiel gegund aan een lokale aannemer. Het is aannemersbedrijf C. van den Adel uit Burgum geworden. Wethouder Tytsy Willemsma opende donderdag de enveloppen met de inschrijfbiljetten. "De gemeente Tytsjerksteradiel is der mei ynnommen dat nei Garyp, Burgum en Hurdegaryp doarp no ek it lêste dielprojekt fan it Programma Kansen in Kernen Tytsjerksteradiel los kin. Wy binne der ek wol grutsk op dat it wurk yn Hurdegaryp Stationskwartier opnij útfiert wurde sil troch dizze oannimmer út eigen gemeente."

Vijf regionale aannemers

Via een meervoudig onderhandse procedure had de gemeente vijf regionale aannemersbedrijven gevraagd in te schrijven. Aannemersbedrijf C. van den Adel bleek de laagste inschrijving te hebben gedaan.

Kansen in Kernen

De herinrichting van het Stationskwartier in Hurdegaryp valt onder het project Kansen in Kernen Tytsjerksteradiel. Dit project heeft als doel de afwaardering en herinrichting van de doorgaande wegen in de betrokken dorpen, na de aanleg van De Centrale As. De totale gemeentelijke investering in het deelproject Kansen in Kernen Hurdegaryp Stationskwartier bedraagt ongeveer 2.2 miljoen, waarvan de helft wordt bijgedragen door de provincie Fryslân.