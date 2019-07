Burgemeester in rijtuig met bruidspaar Huitema

Publicatie: vr 05 juli 2019 11.21 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Oebele Brouwer bezocht op vrijdag het echtpaar Huitema uit Surhuisterveen. Zij vierden op 2 juli hun 60-jarig huwelijksjubileum op hun vakantieadres.



Johannes Huitema is geboren op 31 januari 1927 in Surhuisterveen en Griet Huitema-Top is op 3 juli 1940 geboren in Opende. Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens de Survento feestweek in Surhuisterveen. Na hun verkering trouwde het paar op 2 juli 1959 in Achtkarspelen en gingen ze aan de Gedempte Vaart in Surhuisterveen wonen. Later verhuisde het echtpaar naar de Molenweg, de plek waar ze nu nog steeds wonen. De heer en mevrouw Huitema hebben een zoon en een dochter en drie kleinkinderen.

De heer Huitema heeft zijn hele leven bij Avek Matrassenfabriek in Surhuisterveen gewerkt. Zijn grote hobby is voetbal. In vroegere jaren was hij actief als speler, later als trainer van jeugdteams in Surhuisterveen en Drogeham. Meneer biljart en klaverjast wekelijks. Daarnaast heeft hij nog altijd een paar schapen rond hun huis.



Voor het echtpaar trouwde was mevrouw Huitema werkzaam bij de Gemeente Grootegast. Zoals toen vaak gebruikelijk was, stopte mevrouw hiermee toen de kinderen werden geboren. Mevrouw Huitema is sinds een jaar of 15 vrijwilliger in het Suyderhuys in Surhuisterveen. Eerder was ze bestuurlijk actief binnen verschillende verenigingen en speelde ze graag tennis en volleybal.

Het echtpaar is in goede gezondheid, woont zelfstandig en is zelfredzaam. Samen genieten ze van fietstochten en vakanties.

