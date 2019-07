Vermilion wil gasveld SuwÃ¢ld t/m 2021 gebruiken

Vermilion wil gasveld Suwâld t/m 2021 gebruiken

Publicatie: vr 05 juli 2019 09.27 uur

SUWâLD - Vermilion wil tot en met 2021 doorgaan met het gaswinning uit het gasvoorkomen in Suwâld. Het college van B&W van Tytsjerksteradiel heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd om het instemmingsbesluit voor het winningsplan Tietsjerk (waar het gasvoorkomen van Suwâld onderdeel van uitmaakt) te weigeren. Vermilion deed op 21 februari 2018 een aanvraag om het instemmingsbesluit te wijzigen zodat tot 31 december 2021 ook gas kan worden gewonnen.

De minister wordt geadviseerd om in te zetten op de energietransitie en niet in te stemmen met de verlenging van de productietermijn van gas uit het veld bij Suwâld. Indien de minister het advies niet kan overnemen, beschouwt het college dat als bevestiging dat er geen sprake is van nadelige bodemdaling, dat het risico op bodemtrilling verwaarloosbaar is en dat dit wordt gemonitord zodat bij afwijkende metingen of gewijzigde inzichten wordt ingegrepen. Verder vraagt het college aandacht voor transparante en actieve communicatie met de omgeving.