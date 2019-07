Directeur Carins moet 'geen bobo' zijn

Publicatie: do 04 juli 2019 21.30 uur

DRACHTEN - In de zoektocht naar een directeur voor Carins, de organisatie voor mensen met een hulpvraag in Smallingerland, stelt de gemeenteraad op korte termijn haar profielschets vast. De beoogde voorman of –vrouw moet vooral geen bobo of oudgediende zijn, zo staat in het concept.

De profielschets is aan de hand van een speciale raadsbijeenkomst opgesteld. Daar lieten de politici bijvoorbeeld weten dat het Frysk wezenlijk is, maar dat voor de functie het verstaan in ieder geval wenselijk en nodig wordt geacht. Ook is ervaring met werken in een politieke omgeving geen vereiste, maar wel ‘handig’.

Opvallend is dat de persoon specifiek niet wordt geschetst als ‘bobo’ en oudgediende’. Hij of zij is ‘vooral in staat om samen te werken en in deze samenwerking de meerwaarde te vinden.’ En ‘kan aansluiten bij de verschillende perspectieven zoals dat van de medewerker, de organisatie, partners en de samenleving’, zo wordt omschreven.

Voorzitter Kees Joustra van de WMO-adviesraad gaf dinsdagavond zijn mening over de schets. Met name het salaris viel hem op. Daar wordt uitgegaan van een bedrag tussen de 3.729 en 5.946 euro. Joustra vindt dit ‘aan de hoge kant’ en gaf dit als overweging mee aan de gemeenteraad. De sociale inlevingsvermogen van de beoogde directeur is wat hem betreft ‘prioriteit’, voor een dergelijke functie in een zorgorganisatie.