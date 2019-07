Politiek wil nieuw gesprek over school De Tike

Publicatie: do 04 juli 2019 20.14 uur

DE TIKE - Burgemeester Jan Rijpstra en wethouder Eric ter Keurs gaan bij het bestuur van PCBO Smallingerland aandringen op een nieuw gesprek over het openhouden van basisschool De Gielguorde in De Tike. Inwoners van het dorp hebben naar eigen zeggen een realistisch plan om de school toch open te houden.

PCBO Smallingerland wil De Gielguorde sluiten omdat de ondergrens wat betreft aantal leerlingen is bereikt. De inwoners vinden dit wrang omdat zij vinden dat er de laatste jaren een ontmoedigingsbeleid is gevoerd.

De gemeente gaat niet over het overhouden of sluiten van een school maar wil wel gehoor geven aan de noodkreet uit De Tike. ,,We zijn wel volksvertegenwoordigers”, motiveerde CDA-raadslid Corrie Ponne dinsdagavond een motie tegenover een volle tribune. De raad roept het college op om bij de onderwijskoepel toch aan te dringen op een nieuw gesprek met het dorp.

,,In essentie vraag ik dat de dialoog weer wordt gestart. De school is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van De Tike. Het is in onze ogen ook logisch als leerlingenaantallen de laatste jaren zijn teruggelopen als er geruchten zijn dat een school gesloten wordt. Het dorp heeft een realistisch plan en heeft twee jaar nodig. Twee jaar zorgt voor voldoende stabiliteit om de 23 leerlingen te halen en schept de voorwaarden om het plan uit te voeren. Wij vragen niet om de school open te houden, maar om onze zorgen over te dragen”, aldus Ponne.

Wethouder Eric ter Keurs vroeg in eerste instantie wel om ‘munitie’ om het gesprek aan te gaan. Mogelijk in de vorm van een potentieel leerlingenlijstje. Hij onderschrijft echter dat dit ,,de laatste poging is om de school open te houden. Het is nu of nooit.”

Uiteindelijk stemde de gemeenteraad unaniem in met de motie.