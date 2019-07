Raad stemt: woonwijk De Warren is van de baan

Publicatie: do 04 juli 2019 19.20 uur

BURGUM - De nieuwe woonwijk tussen Burgum en Suwâld gaat niet door. In een spannende raadsvergadering viel donderdag aan het begin van de avond het besluit. De stemmen waren bijna in evenwicht en de sleutel was in handen van D66 en de heer Erwin Duursma stemde tegen het voorontwerpbestemmingsplan De Warren.

Er waren vooral vragen over het feit of de 150 woningen in De Warren nu wel (of niet) ten koste zouden gaan van woningen in de dorpen van de gemeente. Daar kwam tijdens de vergadering geen duidelijk op.

"Der binne in protte fragen stelt mar ik kin ek telle" zo zei wethouder Gelbrig Hoekstra na de tweede ronde. Ze ging niet meer in op de vragen en wilde het plan niet nog een keer uitstellen om later in dit jaar helderheid te krijgen in bepaalde zaken. Wethouder Hoekstra wilde dat iedereen nu moet weten waar men aan toe is en daarom wilde ze het plan direct in stemming brengen. Daarna werd snel duidelijk dat er geen meerderheid was in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.

Het CDA (6), PvdA (3) en ChristenUnie (2) waren voor met 11 zetels. De FNP (5), VVD (3), GrienLinks (3) en D66 (1) stemden met 12 zetels tegen.

Met dit besluit zal de gemeente de bouwgrond moeten afwaarderen waardoor 3,1 miljoen euro (extra) verlies in de jaarrekening 2018 verwerkt zal worden. Deze jaarrekening zal later op de avond worden besproken.