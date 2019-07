Koningin MÃ¡xima bezoekt Bouwgroep Dijkstra Draisma

Koningin Máxima bezoekt Bouwgroep Dijkstra Draisma

Publicatie: do 04 juli 2019 15.05 uur

DOKKUM - Hare Majesteit Koningin Máxima bracht donderdag een werkbezoek aan Bouwgroep Dijkstra Draisma in Dokkum. Bouwgroep Dijkstra Draisma won de Koning Willem I Prijs 2018 in de categorie MKB, die tweejaarlijks wordt toegekend door de Koning Willem I Stichting. Ondernemingen die de afgelopen jaren durf, daadkracht, duurzaamheid, doorzettingsvermogen en goed ondernemerschap hebben getoond, komen hiervoor in aanmerking.

Bouwgroep Dijkstra Draisma gelooft in de invloed van de bouw op een leefbare wereld. Respect voor ambachtelijk vakmanschap en aandacht voor innovatie en duurzaamheid gaan bij de onderneming hand in hand. Technologie en robots spelen een belangrijke rol in het creëren van energieleverende en verplaatsbare gebouwen. De duidelijke visie op de gasloze toekomst en het brede veld van initiatieven om hier oplossingen voor te realiseren, waarbij ook aandacht is voor de bewoners en de omgeving, werden door de jury als uniek bestempeld.

Koningin Máxima, die ere voorziiter is van de Koning Willem I stichting, werd ontvangen door algemeen directeur Biense Dijkstra, medewerkers van BGDD en een vertegenwoordiging van de Koning WIllem I Stichting. Na de introductie volgde er een rondleiding door het bedrijf.

De Koningin kreeg op het kantoor uitleg over de start van het bouwproces, waarna ze vertrokken naar de productiehal. Hier kreeg Konining Maxima uitleg over vakmanschap en digitalisering en maakte ze kennnis met de gerobotiseerde productielijn die in werking was. Buiten bezocht de Koningin ook nog een modelwoning.

FOTONIEUWS