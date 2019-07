GHB-verslaafde rijdt zes keer zonder rijbewijs

Publicatie: do 04 juli 2019 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige ex-inwoner van Drachten is volgens zijn zeggen volledig op eigen kracht afgekickt van de GHB. ‘Ik ben zes weken clean’, zei de man donderdag met enige trots tegen politierechter Chris Beuker. Hij heeft zelfs weer contact met zijn familie, dat mocht niet eerder dan wanneer hij zijn verslaving had overwonnen. Hij wil een nieuwe start maken en heeft zelfs een baan gevonden.

Zesmaal zonder geldig rijbewijs

Maar er moest nog wel even afgerekend worden, justitie had nog het een en ander open staan. Als de rekening was betaald kon de verdachte, zoals hij het zelf uitdrukte, ‘met een schone lei beginnen’. Hij moest terechtstaan omdat hij in 2016 en 2018 zesmaal was betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs. Het rijbewijs was al in 2009 door het CBR ongeldig verklaard omdat de man onder invloed van verdovende middelen had gereden.

Rijbewijs niet terug

De Drachtster moest zich laten keuren, zowel fysiek als psychisch. Zolang dat niet was gebeurd, kreeg hij zijn rijbewijs niet terug. Die keuring heeft nooit plaatsgevonden, maar de verdachte bleef wel rijden. In juli 2018 was dat zelfs opnieuw terwijl hij onder invloed was van GHB. Ditmaal hield de politie hem in Leeuwarden aan. De auto waar hij in reed, werd in beslag genomen. Ook dat was niet voor het eerst.

Drugs in gevangenis

Het was niet alleen het rijden zonder rijbewijs waar hij fout zat, hield de rechter hem voor. ‘Iemand die geen rijbewijs heeft, is ook niet verzekerd’. De man leek vast van plan om voortaan iets van zijn leven te maken. Een hernieuwd bezoek aan de gevangenis – hij is nog niet zo heel lang geleden veroordeeld voor drugshandel- zou volgens zijn advocaat desastreus zijn. ‘Daar kan hij heel gemakkelijk aan drugs komen’. De officier van justitie eiste ondanks het pleidooi van de advocaat vijf weken cel plus vijf weken voorwaardelijk.

Hulp bij van de drugs afblijven

De rechter gunde de verdachte ondanks alles het voordeel van de twijfel. ‘U hoeft niet terug naar de gevangenis’. Beuker legde acht weken voorwaardelijke celstraf op, proeftijd twee jaar. Plus een werkstraf van 60 uur en een rijontzegging van 12 maanden. De verdachte krijgt hulp bij het van de drugs afblijven, hij moet zich laten begeleiden door een zorginstelling. De reclassering moet daar toezicht op houden. Twee auto’s die ooit door de politie in beslag zijn genomen, krijgt hij niet terug.