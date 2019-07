Schoolklas ontdekt brand in Rinsma PÃ´le

Schoolklas ontdekt brand in Rinsma Pôle

Publicatie: do 04 juli 2019 12.43 uur

DRIEZUM - De brandweer van Kollum werd donderdagochtend opgeroepen voor een buitenbrand bij Rinsma State in Driezum. Ter plaatse gekomen bleek er een kleine buitenbrand te zijn in Rinsma Pôle.

Na enige zoekwerk bleek er een broeibult in brand te staan waar erg veel stank en rook vanaf kwam. De brand werd ontdekt door een juffrouw en begeleiders die met groep kinderen van school er op uit waren in het natuurgebied.

De brandweer heeft door middel van een emmer water, vuurzwepen, schep en met een mestvork de brand uit gemaakt.

Toen de brand uit was kwam de schoolklas even bij de brandweermannen kijken. Van één van de brandweermannen kregen ze een korte uitleg hoe de brandweer te werk was gegaan. Tot slot mochten de schoolkinderen een kijkje nemen in de brandweerwagen.

