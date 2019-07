Geen straf na reactie op anti-Zwarte Piet-activist

Publicatie: do 04 juli 2019 11.45 uur

LEEUWARDEN - Politierechter Eva Wolfert heeft donderdag het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van een 44-jarige inwoner van Terband die medio november 2015 een racistische reactie had geplaatst onder een Facebook-bericht van anti-Zwarte Piet betoger Mitchell Esajas. Esajas had een selfie genomen in een bus met mededemonstranten na een protest bij de Sinterklaasintocht van 2015 in Meppel.

Dikke bom

De Terbandster had een reactie onder het bericht geplaatst, die volgens het OM beledigend en opruiend was. ‘En nu een dikke bom op die bussen! Kakakakakakakaboem!’, had de Terbandster geschreven. De mensen op de foto werden uitgemaakt voor ‘Fucking monkeys’. De man was niet de enige die zo’n soort reactie onder het bericht plaatste. Activisten Mitchell Esajas en Jerry Afriyie deden aangifte namens zichzelf en actiegroep Kick Out Zwarte Piet.

Groepsbelediging

Ze hadden 19.000 reacties toegevoegd. Het was ondoenlijk voor het OM zo’n dikke stapel aan aangiftes stuk voor stuk uit te zoeken. Uiteindelijk selecteerden de aangevers op verzoek van het OM 58 reacties, waarvan het OM er zelf 12 uitpikte om te vervolgen. Van die 12 personen konden 8 verdachten getraceerd worden. Zij werden vervolgd voor (groeps-) belediging en/of opruiing. Voor zover bekend is één verdachte uiteindelijk door een rechter veroordeeld: eind november 2017 kreeg een toen 31-jarige man uit Lelystad een werkstraf van 40 uur waarvan 20 uur voorwaardelijk wegens groepsbelediging.

‘Kwetsen en onnodig grievend’

‘Gewoon weer voor slaaf laten werken kunnen ze ook niet meer klagen is toch wat ze willen dat luit zweet eruit werken nikker daar ben je voor geboren’, luidde de reactie van de Lelystedeling. De rechter noemde de uitlatingen ‘kwetsend en onnodig grievend’. De Terbandster was één van de andere zeven personen die werden vervolgd. Van de overige zes is niet bekend wat voor straf ze hebben gekregen. Waarschijnlijk hebben ze van het OM een schikkingsvoorstel gekregen.

‘Gelijke gevallen ongelijk behandeld’

De Terbandster was ook uitgenodigd voor een OM-zitting, hij ging niet akkoord met het schikkingsvoorstel. Achteraf bleek dat een goede zet. Op de zitting van de politierechter betoogde advocaat Clara Wesselink-Van Dijk dat het OM bij de vervolging van haar cliënt sprake was van willekeur. Volgens de advocate was een groot deel van de reacties onder het Facebook-bericht van Esajas inhoudelijk gelijk aan de reactie van haar cliënt. Het gros van de mensen die dergelijke reacties had geplaatst werd niet vervolgd. Door de Terbandster wel voor de rechter te brengen, was er volgens Wesselink-Van Dijk sprake van ‘gelijke gevallen die ongelijk zijn behandeld’.

‘Volledig vergelijkbare gevallen’

De advocate betoogde dat de wijze van selecteren van het OM willekeur met zich mee bracht. Allereerst was het OM de fout in gegaan door degenen die aangifte hadden gedaan een eerste selectie te laten maken. Omdat het een misdrijf tegen de openbare orde betrof, had het OM die selectie volgens Wesselink-Van Dijk moeten maken. De rechter gaf de advocate gelijk. Volgens Wolfert ging het om ‘volledig vergelijkbare gevallen’, waarvan het overgrote deel niet was vervolgd. Bovendien heeft het OM volgens de rechter niet duidelijk kunnen maken waarom de Terbandster wel is vervolgd en anderen niet.

Blokkeerfriezen

Mitchell Esajas en Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet kwamen niet alleen na deze affaire in het nieuws. Drie jaar na de Sinterklaasintocht in Meppel werden zij een tientallen mededemonstranten door de zogeheten blokkeerfriezen tegengehouden op de A7 bij Beetsterzwaag toen ze wilden protesteren bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum. Ruim een jaar later werden 34 blokkeerfriezen door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld wegens ‘het versperren van een landweg’.