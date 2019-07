Sportochtend in zwembad De Delte in Gorredijk

Publicatie: wo 03 juli 2019 15.31 uur

GORREDIJK - Zwembad de Delte in Gorredijk organiseerde woensdagochtend een sportochtend voor de leerlingen van groep 6 van de basisscholen uit Gorredijk.

Er waren verschillende sporten in het water zoals waterpolo af en toe was het wel wat bibberen door het frisse weer maar dat kon de pret niet drukken het werd een gezellige en leuke ochtend bij het zwembad in Gorredijk.

