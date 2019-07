Organisaties ageren tegen bezuinigingen

DRACHTEN - Diverse organisaties op het gebied van cultuur, onderwijs, zorg en sport in Smallingerland ageren tegen de beoogde verlaging van gemeentelijke subsidies. Dinsdagavond in een speciale Ronde Tafelbijeenkomsten toonden ze zich overrompeld door de bezuinigingen. Er blijkt begrip voor het feit dat de gemeente scherper aan de wind moet zeilen, maar de beoogde maatregelen zijn ‘emotieloos’, ‘veel te stevig’ en kunnen ‘onomkeerbare gevolgen’ hebben.

Museum Dr88, de bibliotheek, schouwburg De Lawei, het protestants onderwijs en verschillende zorgorganisaties togen naar het gemeentehuis om hun verhaal te doen. "Ons voortbestaan komt in gevaar", reageerde Ale Groen van stichting Present Smallingerland als reactie op het beoogd ‘bevriezen van de subsidie voor de komende vier jaar’. "Op een kleine organisatie zo ingrijpend bezuinigen betekent in het slechtste geval dat we terug gaan naar het niveau streekmuseum", schetste directeur Nieske Ketelaar van Museum Dr88. "Wij zijn er niet om een stoffige collectie te beheren. We zijn er met name op ontwikkeling, op samenhang, op mienskip in deze gemeente en dat kunnen we niet waarmaken met zo’n klein budget."

Jeen Visser van voetbalvereniging ONT sprak namens alle sportclubs in. "Verenigingen zijn voor de ozb-belasting verhoogd aangeslagen, als een bedrijf. Terwijl wij drijven op vrijwilligers en geen winst maken. Wij pleiten voor afschaffing, compensatie of verlaging." Ook directeur Stef Avezaat toonde zich begripvol voor bezuinigingen, maar was toch overrompeld door de korting vanuit de gemeente. "Wij werken bij De Lawei met een gebroken boekjaar. Aan de hand van de begroting hebben we voorstellingen ingekocht en afspraken over educatie gemaakt. De aangekondigde maatregel heeft direct gevolgen voor het lopende boekjaar, terwijl wij er niet op konden anticiperen. Onze vraag is ook om de korting niet op 1 januari maar 1 juli 2020 in te laten gaan, zodat we kunnen zien hoe we de bezuiniging kunnen opvangen."

De gemeenteraad bespreekt de perspectiefnota, met de beoogde bezuinigingsplannen van het college, aankomende dinsdag.