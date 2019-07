Stapper slaat en gooit met glazen: werkstraf

Publicatie: wo 03 juli 2019 14.15 uur

LEEUWARDEN - Voor een mishandeling in de rokersruimte van café Shooters in Leeuwarden is een 20-jarige inwoner van Grou woensdag door politierechter Marijke Jansen veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur. Daarbovenop kreeg de Grouster 30 uur voorwaardelijk, proeftijd 3 jaar. De Grouster heeft op 3 maart in café Shooters aan het Ruiterskwartier in Leeuwarden een andere bezoeker geslagen.

Met glazen gegooid

Een aanleiding was er nauwelijks: de verdachte was tegen de vriendin van het slachtoffer gebotst. Na een paar opmerkingen en wat duw- en trekwerk had de Grouster de andere man een paar klappen gegeven. Volgens de vriendin en een getuige had de Grouster ook nog met glazen gegooid. Eén glas zou rakelings langs het hoofd van het slachtoffer zijn gegaan. De verdachte bestreed dat hij met glazen had gegooid.

Bang voor de gevolgen

Aanvankelijk had hij tegen de politie gezegd dat er niets klopte van de aangifte. Dat verhaal stelde hij op de zitting bij. ‘Ik was bang voor de gevolgen’, aldus de verdachte. Ondanks dat hij het gooien met de glazen ontkende, achtte de rechter dat toch bewezen. In 2017 kreeg hij een boete, ook voor uitgaansgeweld. Dat was voor de rechter reden om een voorwaardelijke straf met een proeftijd op te leggen. De Grouster moet 600 euro smartengeld betalen.