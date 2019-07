Te weinig personeel: zwembad deze zomer dicht

Publicatie: wo 03 juli 2019 13.00 uur

BURGUM - In tegenstelling tot vorig jaar gaan de deuren van zwembad De Wetterstins in Burgum deze zomer niet open. Ondanks dat de zomeropenstelling in 2018 een succes was, komt er voor de aankomende vakantieperiode omdat er onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar geen vervolg.

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel drong vorig jaar aan op de zomer openstelling. Na de vakantieperiode kwam er een evaluatie. "De zomeropenstelling van vorig jaar was een succes en is door de klanten positief ontvangen. Dat we deze zomer niet opnieuw open gaan heeft te maken met een krapte op het gebied van personeel. Hierdoor kunnen we niet de zekerheid bieden van voldoende gekwalificeerd personeel in het zwembad", laat woordvoerder Joost Boon van Tytsjerksteradiel weten. Over het structureel openstellen van het zwembad moet nog een besluit worden genomen.

Bezoekers van het zwembad reageren teleurgesteld, ook omdat de gemeente in weekblad Actief melding maakte van 'een 10badenkaart voor kinderen uit minimagezinnen via zomeractie stichting leergeld'. Boon vindt echter het bericht niet ongelukkig. "Aangezien in het artikel expliciet staat vermeld, dat de 10-badenkaart alleen gebruikt kan worden bij De Sawn Doarpen (red. het zwembad in Gytsjerk). Het artikel komt deze week nog een keer terug in De Actief, met daarin ook expliciet vermeldt dat dit niet geldt voor De Wetterstins."