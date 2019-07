Scooterrijder aangereden op rotonde in Drachten

Publicatie: di 02 juli 2019 16.04 uur

DRACHTEN - Op de rotonde bij de Martin Luther Kingsingel en Eikesingel in Drachten is dinsdagmiddag rond 15.45 een scooter aangereden. De bestuurder kwam vanaf de Eikesingel en kreeg geen voorrang van een auto die de rotonde verliet. Een botsing was het gevolg.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de jongeman te onderzoeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het verkeer vanaf de Eikesingel ondervond enige hinder door de afhandeling van het ongeval.