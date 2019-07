500 kg hasj in trailer: eis 14 maand cel en â‚¬ 6000

500 kg hasj in trailer: eis 14 maand cel en € 6000

Publicatie: di 02 juli 2019 14.53 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 14 maanden cel en een boete van 6000 euro geëist tegen drie mannen uit Utrecht, Amsterdam en Aalsmeer voor het aanwezig hebben van bijna 500 kilo hasj. De drie, 38, 48 en 50 jaar, werden op 13 juli 2017 door de politie aangetroffen in een loods aan de Giek in Drachten waar ook de oplegger van een vrachtwagen stond. De hasj was in het chassis van de trailer verstopt.

Russisch kenteken

Een 37-jarige Leeuwarder was ook in de loods. Zijn zaak werd aangehouden omdat er iets niet goed was gegaan met het versturen van de dagvaarding. De drie andere verdachten zeiden dat ze bezig waren de verlichting van de trailer te herstellen. Over een opdrachtgever of wie de eigenaar van de trailer was, wilden ze destijds geen uitspraken doen. Dat was dinsdag op de zitting van de Leeuwarder rechtbank niet anders. Officier van justitie Rigje van der Heide was er van overtuigd dat de mannen bezig waren de trailer – met een Russisch kenteken- te prepareren voor een drugstransport.

Metaal op metaal

De hasj zat in twee stalen balken waarvoor in de laadbak uitsparingen waren gemaakt. De laadbak stond op bokken en de politie hoorde vlak voor de inval een slijptol en geluiden van metaal op metaal. ‘Dat pas beter bij het prepareren van de trailer’, aldus de officier. Bovendien was op een van de 140 pakketten hasj het DNA van een van de verdachten aangetroffen.

‘Georganiseerd verband’

De politie hield de loods al een poosje in de gaten. Een anonieme beller had al enkele malen gemeld dat eenmaal in de één à twee weken een trailer de loods binnen werd gereden, die een dag later weer werd opgehaald. In de tussentijd werden er geluiden gehoord die er op duidden dat er aan de oplegger werd gewerkt. Van der Heide vermoedde dat het niet de eerste keer was dat er in de loods een transport werd voorbereid. De grote hoeveelheid hasj wees volgens de officier op ‘een professionele aanpak en een georganiseerd verband’.

De Leeuwarder rechtbank doet op 16 juli uitspraak.