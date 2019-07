Van Esch vervangende wethouder Noardeast-FryslÃ¢n

Van Esch vervangende wethouder Noardeast-Fryslân

Publicatie: di 02 juli 2019 13.00 uur

DOKKUM - Het CDA draagt Engbert van Esch (61) uit Oosterwolde voor als tijdelijk vervanger wegens ziekte van wethouder Esther Hanemaaijer. De vervanging gaat in per 4 september. In de raadsvergadering van 4 september zal de voordracht aan de raad worden voorgelegd met het voorstel om tot benoeming over te gaan.

Engbert van Esch woont in Oosterwolde en heeft 12 jaar ervaring als wethouder opgedaan in de gemeente Ooststellingwerf. Hij zal de portefeuille van Esther Hanemaaijer volledig overnemen die bestaat uit o.a. ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, duurzaamheid en milieu.