Plaatsing tijdelijke noodbrug in Aldtsjerk

Publicatie: ma 01 juli 2019 19.03 uur

ALDTSJERK - Deze week wordt een tijdelijke noodbrug geplaatst in Aldtsjerk. Op 11 juni werd de monumentale brug over de Moark aangereden door een vrachtwagen. De bovenbouw is hierbij dusdanig beschadigd dat er gevaar dreigde voor instorting. Diezelfde dag is besloten de gehele bovenbouw te verwijderen en voor reparatie af te voeren.

Vanaf woensdag 3 juli tot en met 5 juli is de gemeente bezig met het plaatsen van de noodbrug.

Planning

Woensdag 3 juli:

Er worden voorbereidingen getroffen en het is voor het autoverkeer niet meer mogelijk de brug te gebruiken. fietsers en voetgangers kunnen op woensdag 3 juli nog wel over de brug.

Donderdag 4 juli

De oude brug wordt verwijderd en er wordt een nieuwe noodbrug geplaatst. De brug is deze dag voor al het verkeer gestremd. Fietsers kunnen dan omrijden via Hjelburd en de Klaas Douwesweg. Voor voetgangers is er op donderdag geen alternatieve route beschikbaar. Auto- en landbouwverkeer kan via de provinciale weg rijden.

Vrijdag 5 juli

De noodbrug is geplaatst en daarmee te gebruiken door fietsers en voetgangers en scheepvaart(tot 2,50m).

De (tijdelijke) noodbrug is uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Om het vaarverkeer op de 11stedenvaarroute mogelijk te maken in de zomermaanden, krijgt de brug een doorvaarthoogte van 2.50m. Dit is de gebruikelijke hoogte voor dit deel van de 11stedenvaarroute.

Terugplaatsing monumentale brug

Het herstel van de monumentale brug in Aldtsjerk vraagt enige tijd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug teruggeplaatst kan worden.