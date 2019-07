Entree van Noardburgum wordt verfraaid

Publicatie: ma 01 juli 2019 17.00 uur

NOARDBURGUM - De entree van het dorp Noardburgum zal worden verfraaid. Via het een subsidie van de provincie Fryslân is 6544 euro beschikbaar gekomen voor het project dat in totaal 16.362 euro gaat kosten.

Het plan is door Dorpsbelangen Noardburgum samen met haar inwoners ontwikkeld. Voor de muur van het kunstwerk wordt een wandelpad aangelegd en komen bankjes. De grote groenstroken worden voorzien van perken waarin wildbloemen worden gezaaid.

De subsidie komt via het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân. In totaal kregen 30 initiatieven een subsidie. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van ruim 1,3 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio.