Vanaf vandaag niet meer bellen of appen op fiets

Publicatie: ma 01 juli 2019 14.41 uur

DRACHTEN - Vanaf maandag 1 juli 2019 is het verboden om een elektronische apparaat vast te houden tijdens het fietsen. Hieronder vallen bijvoorbeeld mobiele telefoons en muziekspelers. Mensen die dit wel doen riskeren een boete van €95,-.

Behalve voor fietsers geldt het verbod ook voor bestuurders van een tram of een gehandicaptenvoertuig. Handsfree bellen of luisteren naar muziek met oordopjes in mag nog wel, mits verkeersdeelnemers het omgevingsgeluid nog horen. Stilstaan met de fiets om even de telefoon te gebruiken mag nog wel.