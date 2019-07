18 nieuwe huurwoningen in Hurdegaryp

Publicatie: ma 01 juli 2019 14.29 uur

HURDEGARYP - WoonFriesland bouwt aan It Súd in Hurdegaryp 18 nieuwe huurwoningen. De huizen zijn vanaf 1 augustus van dit jaar beschikbaar en gegadigden kunnen sinds maandag reageren via de site van WoonFriesland.

