Examenscores Lauwers College bovengemiddeld

Publicatie: ma 01 juli 2019 11.51 uur

BUITENPOST - De examens zijn voor het Lauwers College opnieuw uitstekend verlopen. De resultaten op de drie locaties van de christelijke scholengemeenschap waren bovengemiddeld. "Het zijn mooie scores. We zijn hartstikke tevreden", aldus directeur-bestuurder Gerard Janze. Bij zeven van de negen opleidingen in Buitenpost, Kollum en Grijpskerk was sprake van een slagingspercentage van honderd of bijna honderd. In Kollum haalden alle leerlingen van de leerwegen vmbo-basis en vmbo-kader hun diploma. Datzelfde was het geval bij de LC-vestiging in Grijpskerk.

Ook de mavo-tak van deze school scoorde met 96 procent zeer hoog.

Van de mavo-leerlingen in Kollum kon uiteindelijk 85 procent de vlag hijsen. In Buitenpost vielen vooral de resultaten van de havo en de mavo op. Bij deze beide richtingen haalde 95 procent van de leerlingen het examen. Het vwo zat met een percentage van 86 iets onder het landelijk gemiddelde. Met de scores op de locatie Kollum kan teamlocatieleider Jannie de Vries uitermate goed uit de

voeten. "Het is een prachtig resultaat. Daar kunnen we als school trots op zijn”, stelt De Vries. "De leerlingen hebben keihard hun best gedaan. Ook de docenten hebben veel energie in de examens gestoken."