Paalzitten in Kollum komt terug

Publicatie: ma 01 juli 2019 10.59 uur

KOLLUM - Na zeven jaar is het 'paalzitten' dit jaar weer terug in het centrum van Kollum. Paalzitten Kollum wordt georganiseerd in de laatste week van de bouwvak van 15 tot 17 augustus 2019 met een boordevol programma. Het evenement zal wederom plaats vinden op de Wallen met een groot podium over het water en natuurlijk zes palen. Getracht wordt om 60 uren op de paal te blijven zitten. Ook is er weer een zogenaamde 'meezitpaal'.



De start is donderdag 15 augustus om 10.00 uur en dan zullen de paalzitters aan hun prestatie beginnen. Donderdagmiddag zijn er diverse kinderspelen op de Voorstraat en is er een kinderdisco. Op de avond is er een spelavond voor volwassenen. Vrijdag 16 augustus is er een braderie en een rommelmarkt en komt Teake van der Meer de paalzitters en het publiek vermaken met zijn geweldige typetjes. De avond wordt afgesloten met feestband 'Gang is alles'. Zaterdag 16 augustus is de finaledag met op de Voorstraat een oldtimershow, badeendenrace en volop live muziek en diskjockeys. Om exact 22.00 uur is de finale en mogen de deelnemers eindelijk van de paal en zal aansluitend de huldiging plaats vinden.



Mensen die mee willen doen kunnen zich opgeven via info@kollumerkat.nl. Er zijn 6 enkele palen beschikbaar. De zitters krijgen iedere 2 uur de mogelijkheid om 10 minuten (of korter) van de paal te gaan. Zij kunnen hiermee bonusminuten verdienen en zo de langste zittijd creëren.