Twee auto's in botsing op snelweg A7

Publicatie: zo 30 juni 2019 21.58 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Twee auto's zijn met elkaar in botsing gekomen op de snelweg A7 ter hoogte van Drachtstercompagnie. Het ongeval vond omstreeks 21.12 uur plaats en de snelweg is door de politie afgesloten in verband met de afhandeling van het ongeval

Meerdere inzittenden zijn door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht. Tijdens de afhandeling van het ongeval werd het verkeer omgeleid. Het verkeer dat al in de file voor het ongeval stond, werd teruggeleid naar de afslag Frieschepalen.

