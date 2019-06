Zondagmiddag: oldtimers in EarnewÃ¢ld

Zondagmiddag: oldtimers in Earnewâld

Publicatie: zo 30 juni 2019 20.37 uur

EARNEWâLD - Deze gezellig terugkerende zondagmiddag was dit jaar op 30 juni 2019. Ook dit jaar waren er weer een groot aantal gerestaureerde oude auto's naar het pittoreske Earnewâld gekomen. Waan u even terug in de tijd met deze OLDTIMERS en geniet van al het moois.



Deze activiteit was onderdeel van de de zomeractiviteiten die in Earnewâld worden georganiseerd onder de noemer 'Eltse snein wat by d'ein!'

FOTONIEUWS