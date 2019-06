Autosloper voert verkeerde auto af in Wijnjewoude

Publicatie: zo 30 juni 2019 12.27 uur

WIJNJEWOUDE - Vanaf de Loksleane in Wijnjewoude werd vrijdag een Renault Megane uit 2004 gestolen. Althans, dat dacht de eigenaar van het voertuig. Deze deed aangifte bij de politie en de politie deed vervolgens een oproep op 'social media'.

Na publicatie werd zondag duidelijk dat de auto niet 'echt' gestolen was maar was opgehaald door een autosloper. De sloper had echter de verkeerde auto meegenomen uit de desbetreffende straat. De kwestie is inmiddels verhelderd.